Гость Петрозаводска попытался обокрасть один из гипермаркетов города

В одном из гипермаркетов Петрозаводска два дня подряд задерживали недобросовестных покупателей. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии.

Так, днем 20 марта сотрудники вневедомственной охраны выехали по сигналу тревоги на охраняемый объект. На месте выяснилось, что 39-летний житель Беломорска взял с прилавка губку для чистки обуви, продукты питания и спиртное, спрятал в карманы и прошел мимо кассы, не оплатив товары.

На следующий день в том же заведении на краже попалась 54-летняя петрозаводчанка. Сумма ущерба превысила тысячу рублей.

Нарушители были переданы полиции для дальнейшего разбирательства. Фото источника