Двойной поджог устроили злоумышленники в жилом доме Петрозаводска

Тревожный сигнал на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил с улицы Ватутина, 41а в 3.58 в воскресенье. Второй раз специалистам МЧС пришлось выезжать по данном адресу в 9.13, рассказали в пресс-службе ведомства.

В обоих случаях помощь профессионалов уже не требовалась – с огнем подручными средствами справлялись жильцы дома. И в обоих случаях огнем были повреждены придверные коврики и двери расположенных рядом квартир.

«Сейчас по данному происшествию проверку проводят не только специалисты пожарной охраны, но сотрудники правоохранительных органов»,

- прокомментировали в МЧС. Фото: 10.mchs.gov.ru.