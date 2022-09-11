Библиотекаршу задержали за сексуальное насилие над дочкой-младенцем

Сотрудницу библиотеки в Санкт-Петербурге задержали по подозрению в педофилии. Объектом нездоровых наклонностей могла стать новорожденная дочка женщины, пишет «Фонтанка».

Следователи сначала вышли на мужа петербурженки, с IP-адреса которого в интернете разместили обнаженные снимки его приемного сына. Мужчину задержали, а в ходе расследования заинтересовались фотоархивом семьи.

Нашли снимок 10-летней давности, где мать очень странно целует дочку. В сообщении сказано, что такие фото «не добавить в семейный альбом».

Следствие полагает, что девочка подверглась сексуальному насилию, когда ей было несколько дней. Не исключено, что и потом ее развращали. // Фото: pxhere.com