Спасатели в Карелии поздно вечером вывели из леса мужчину

Вечером 10 сентября спасатели помогли заблудившемуся в лесах Олонецкого района грибнику. Мужчина ушел на тихую охоту в 16:00 и не вернулся домой, сообщили в группе ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району» ВКонтакте.

Сообщение о ЧП поступило на пульт Единой службы спасения в 19638 в субботу. Грибник пропал между деревней Тулокса и селом Видлица. Он перестал выходить на связь.

На место выехал дежурный караул пожарной части № 37 по охране Видлицы во главе с начальником.

Спасатели включили проблесковые маячки и подавали звуковой сигнал, благодаря этому мужчину быстро нашли. // Фото: ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»/ВКонтакте