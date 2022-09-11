Жителю Карелии заменили штраф на ограничение свободы

Жителя Суоярвского района признали виновным в угрозе применения насилия по отношению к представителю власти. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в сумме 10 тысяч рублей. Однако платить он не собирался, сообщили в пресс-службе Суоярвского районного суда.

Поскольку гражданин злостно уклонялся от уплаты штрафа, судебный пристав обратился в суд и попросил заменить ему наказание на другую меру. В судебном заседании осужденный просил этого не делать, говорил, что ему нужно еще время, чтобы заплатить.

Однако суд к его доводам не прислушался и вместо штрафа назначил ограничение свободы сроком на два месяца. // Фото: pixabay.com