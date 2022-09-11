Mercedes в Карелии съехал в реку, водитель погиб

Авария на территории Лахденпохского района унесла жизнь 44-летнего мужчины. Иномарка слетела в реку неподалеку от поселка Микли, сообщили в ГИБДД Карелии.

Трагедия произошла примерно в половине первого ночи 10 сентября. Находившийся за рулем Mercedes GL-450 водитель 1978 года рождения потерял управление, иномарка съехала в реку.

В результате ДТП мужчина погиб. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства случившегося и просят автомобилистов выбирать безопасный стиль вождения. // Фото: pxhere.com