11 сентября 2022, 09:27
Автомобиль пьяного водителя в Пряжинском районе увезли на эвакуаторе
Жителей Карелии призвали отметить день трезвости 11 сентября
В России 11 сентября отмечают День трезвости. Сотрудники Госавтоинспекции Карелии призвали водителей присоединиться и не садиться за руль пьяными.
Вчера, 10 сентября, выпившего автомобилиста остановили в поселке Чална в Пряжинском районе. Его автомобиль «Шевроле» увезли на специальную стоянку.
Мужчина ожидает решения суда, ему грозит крупный штраф и лишение водительских прав. // Фото: ГИБДД Карелии