Автомобиль пьяного водителя в Пряжинском районе увезли на эвакуаторе

В России 11 сентября отмечают День трезвости. Сотрудники Госавтоинспекции Карелии призвали водителей присоединиться и не садиться за руль пьяными.

Вчера, 10 сентября, выпившего автомобилиста остановили в поселке Чална в Пряжинском районе. Его автомобиль «Шевроле» увезли на специальную стоянку.

Мужчина ожидает решения суда, ему грозит крупный штраф и лишение водительских прав. // Фото: ГИБДД Карелии