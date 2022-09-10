На подъезде к аэропорту водитель врезался в стоявший автомобиль

Авария с участием двух автомобилей произошла 9 сентября в Прионежском районе. В Госавтоинспекции Карелии сообщили, что одна машина врезалась в другую.

Это случилось на первом километре трассы «Подъезд к аэропорту города Петрозаводск» в 11:25.

На обочине стоял Hyundai Tucson, по дороге двигался Opel Corsa, водитель которого отвлекся от управления. В итоге он врезался в стоящую машину.

Пострадала 51-летняя пассажирка Hyundai. Проводится проверка по факту этого ДТП. // Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте