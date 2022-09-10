10 сентября 2022, 13:52
Водитель в Карелии опрокинул иномарку в кювет
Мужчина пострадал в ДТП на территории Кондопожского района
Днем 9 сентября в Кондопожском районе произошла авария. Пострадал водитель иномарки, сообщили в ГИБДД Карелии.
ДТП случилось в 13:30 на 23-м километре трассы «Ст. Шуйская – Гирвас». С автодороги съехала Mazda, водитель которой потерял управление.
Легковушка слетела в левый кювет. Находившийся за рулем 56-летний мужчина был травмирован, его госпитализировали. // Фото: pxhere.com