Водитель в Карелии опрокинул иномарку в кювет

Днем 9 сентября в Кондопожском районе произошла авария. Пострадал водитель иномарки, сообщили в ГИБДД Карелии.

ДТП случилось в 13:30 на 23-м километре трассы «Ст. Шуйская – Гирвас». С автодороги съехала Mazda, водитель которой потерял управление.

Легковушка слетела в левый кювет. Находившийся за рулем 56-летний мужчина был травмирован, его госпитализировали. // Фото: pxhere.com