Пьяного водителя без прав остановили в Ледмозере

Инспекторы ДПС в Муезерском районе обнаружили на дороге нетрезвого автомобилиста. Мужчина попался в поселке Ледмозеро, сообщили в ГИБДД Карелии.

Кроме признаков опьянения полицейские выявили и другое нарушение. Водитель сел за руль, не имея прав. Его освидетельствовали с помощью алкотестера. Прибор показал 1,15 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Решение о наказании примет суд. В Госавтоинспекции рассказали, что с начала этого года отстранили от управления уже больше 1600 водителей с признаками опьянения. // Фото: ГИБДД Карелии