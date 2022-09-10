Аферисты обманывают жителей Карелии на известных торговых площадках

Мужчина в Петрозаводске заказал стиральную машину через крупную торговую площадку. В итоге он лишился 127 тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

Бытовая техника стоила всего 13 200 рублей, цена устроила горожанина. После оформления заказа с ним в мессенджере связался «продавец» и убедил оплатить товар по ссылке.

Мужчина указал реквизиты своей карты, с его счета списали более 127 тысяч рублей. Он понял, что пострадал от мошенника, и обратился в полицию. // Фото: pxhere.com