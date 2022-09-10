10 сентября 2022, 10:53
Мужчина искал любовь, а нашел сначала статус инвестора, а потом убыток
Мошенники убедили петрозаводчанина вложить сбережения с помощью виртуальной подруги
Житель Петрозаводска после общения на сайте знакомств потерял больше 245 тысяч рублей. Новая подруга убедила его заняться инвестициями, сообщили в МВД Карелии.
Женщину 34-летний петрозаводчанин нашел в интернете, стал с ней переписываться. Виртуальная любимая рассказала о возможности приумножить сбережения и помогла зарегистрироваться на конкретном сайте, создать там личный кабинет.
Горожанин попробовал внести небольшую сумму и действительно начал получать доход. Несколько недель он регулярно пополнял счет, потом хотел вывести заработок, но сделать этого не смог. Тогда мужчина обратился в полицию, потому что понял, что стал жертвой мошенников. // Фото: pxhere.com