Мужчина искал любовь, а нашел сначала статус инвестора, а потом убыток

Житель Петрозаводска после общения на сайте знакомств потерял больше 245 тысяч рублей. Новая подруга убедила его заняться инвестициями, сообщили в МВД Карелии.

Женщину 34-летний петрозаводчанин нашел в интернете, стал с ней переписываться. Виртуальная любимая рассказала о возможности приумножить сбережения и помогла зарегистрироваться на конкретном сайте, создать там личный кабинет.

Горожанин попробовал внести небольшую сумму и действительно начал получать доход. Несколько недель он регулярно пополнял счет, потом хотел вывести заработок, но сделать этого не смог. Тогда мужчина обратился в полицию, потому что понял, что стал жертвой мошенников. // Фото: pxhere.com