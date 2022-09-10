10 сентября 2022, 09:41
Убийцу двоих мужчин в Сегеже задержали в соседнем регионе
Приезжий вечером напал на незнакомых людей и зарезал обоих
Подозреваемого в убийстве двух жителей Карелии мужчину задержали в соседнем регионе. Это ране судимый 35-летний местный житель, сообщили в СУ СКР по РК.
Трагедия произошла вечером 29 августа в Сегеже. Гость республики напал с ножом на двух незнакомых мужчин около Лесокультурной улицы. От полученных ранений оба погибли, а убийца скрылся.
Следователи и оперативники разыскали его в соседнем регионе и задержали. Суд в Петрозаводске 9 сентября заключил подозреваемого под стражу. // Фото: СУ СКР по РК