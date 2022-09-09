Подросток нашел телефон в Петрозаводске и стал преступником

В Петрозаводске завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Суоярвского района. Юноша обвиняется в краже денег с банковского счета, сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, в апреле этого года в столице Карелии молодой человек нашел на улице мобильный телефон. Заметив, что на телефон приходят уведомления о списании денег с банковского счета, юноша решил похитить часть средств. С помощью мобильного банка он перевел на свой счет более двух тысяч рублей.

В ходе расследования дела подросток раскаялся в содеянном и возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы. Фото: unsplash.com