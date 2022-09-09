Автомобилисты попались пьяными и станут пешеходами

Сегодня утром 55-летнего водителя остановили в поселке Ильинский в Олонецком районе. У мужчины заметили признаки опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.

Автоинспекторы освидетельствовали управлявшего «Шевроле Нивой» при помощи алкотестера. Прибор зафиксировал 1,40 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

В прошлый четверг в поселке Куусиниеми в Калевальском районе от управления УАЗ отстранили 60-летнего пьяного водителя.

Обоим нарушителям предстоит на ближайшие 1,5-2 года лишиться водительских прав и заплатить крупный штраф. Решение примет суд.

Напомним, 10 сентября пройдут очередные рейды в Петрозаводске, будут искать пьяных за рулем. // Фото: ГИБДД Карелии