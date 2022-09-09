09 сентября 2022, 15:50
Автомобилисты попались пьяными и станут пешеходами
Еще двое водителей сели за руль нетрезвыми
Сегодня утром 55-летнего водителя остановили в поселке Ильинский в Олонецком районе. У мужчины заметили признаки опьянения, сообщили в ГИБДД Карелии.
Автоинспекторы освидетельствовали управлявшего «Шевроле Нивой» при помощи алкотестера. Прибор зафиксировал 1,40 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
В прошлый четверг в поселке Куусиниеми в Калевальском районе от управления УАЗ отстранили 60-летнего пьяного водителя.
Обоим нарушителям предстоит на ближайшие 1,5-2 года лишиться водительских прав и заплатить крупный штраф. Решение примет суд.
Напомним, 10 сентября пройдут очередные рейды в Петрозаводске, будут искать пьяных за рулем. // Фото: ГИБДД Карелии