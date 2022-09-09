Приезжий ночью напал на жителя Костомукши и порвал ему селезенку

В конце лета в больницу доставили 24-летнего жителя Костомукши в тяжелом состоянии. У молодого человека определили разрыв селезенки, сообщили в МВД Карелии.

Юноша рассказал врачам, что получил травму во время уличной драки. Медики, как положено, сообщили о случившемся в полицию.

Участковый уполномоченный выяснил, что к преступлению причастен 21-летний приезжий. Раньше он уже имел проблемы с законом, в Карелию прибыл по работе.

Августовской ночью юноша в Костомукше гулял с приятелями. На центральной улице города компания вступила в конфликт с местными, среди них был и пострадавший. Ругань перешла в потасовку, гость региона не менее двух раз ударил горожанина в живот и скрылся.

Избитый парень пошел домой, хотя у него сильно болел живот. Утром на работе ему стало совсем плохо. Вызвали «скорую» и экстренно госпитализировали костомукшанина.

Травму потом квалифицировали как тяжкий вред здоровью. Подозреваемого задержали по месту жительства. Он признался и теперь может сесть на срок до 8 лет. // Фото: pxhere.com