Дворник Иван призвал жителей Петрозаводска ценить чистоту

Более пяти с половиной тысяч лайков собрал за сутки пост дворника по имени Иван в паблике «Подслушано в ПТЗ». В своем обращении дворник призывает ценить его труд.

"Меня зовут Иван, я каждый день выхожу на улицы нашего Петрозаводска с метлой и огромной любовью к своему делу. Для меня это не просто работа — это моя мечта делать наш город чистым, уютным, чтобы каждый из нас улыбался, глядя на аккуратные дорожки и цветущие клумбы. Зарплата у меня небольшая, но я работаю сердцем, потому что верю: вместе мы можем сделать Петрозаводск самым красивым!",

- пишет Иван.

Дворник признался, когда ему бывает грустно - когда после уборки на том же месте снова окурки, обертки, бутылки. Бывает, люди мусорят прямо у него на глазах: выбрасывают фантики мимо урны, оставляют пакеты у контейнеров. И каждый такой момент — как укол в сердце.

"Друзья, я не сержусь, я просто прошу: давайте уважать друг друга и наш город! Один маленький шаг — донести мусор до урны, убрать за питомцем, не кидать крупный хлам к обычным бакам — и Петрозаводск засияет! Мы же все хотим гулять по чистым улицам, видеть счастливые лица детей, дышать свежим воздухом. Это в наших руках!".

Иван написал, что он верит в наш Петрозаводск. И призвал всех сделать его городом мечты — чистым, добрым, родным.

Петрозаводчане активно поддержали этот пост лайками и репостами. © «Петрозаводск говорит»