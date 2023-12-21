21 декабря 2023, 12:18
Двоих водителей увезли на «скорой» после ДТП на «Коле»
Две легковушки столкнулись в Сегежском районе – один из водителей неправильно выбрал скорость
Два легковых автомобиля столкнулись 20 декабря на трассе «Кола» в Сегежском районе. Авария случилась в 08:40 на 696-м километре федеральной автодороги, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
Находившийся за рулем Renault Logan 51-летний мужчина не учел погодные и дорожные условия, неверно выбрал скорость, и машину занесло. Легковушку выбросило на встречную полосу, она врезалась в силовое барьерное ограждение.
Потом Renault столкнулся с двигавшимся навстречу Kia Rio. Водители обоих автомобилей получили травмы. Их доставили в больницу, идет проверка по факту ДТП. // фото: ГИБДД Карелии