Двое юношей ограбили женщину на севере Карелии

В Кеми завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего и 18-летнего молодых людей. Их обвиняют в грабеже, совершенном по предварительному сговору, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, все случилось в декабре 2021 года. Находясь в одной из городских квартир, юноши решили украсть некоторые вещи, пока хозяйка спала. Несмотря на то, что женщина вскоре проснулась, молодые люди вынесли из квартиры телевизионную приставку, мобильный телефон, микроволновую печь и другое имущество.

В ходе следствия подозреваемые признались в хищении и раскаялись в содеянном. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело передано в суд и вскоре будет рассмотрено по существу. Фото Следственного комитета