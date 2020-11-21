Двое пьяных водителей отстранены от управления в Карелии

В Карелии от управления транспортом отстранены очередные нетрезвые водители. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

Так, в Кондопоге был пойман пьяным за рулем «Нивы» 24-летний мужчина. А в деревне Вокнаволок в нетрезвом виде сел за руль «Тойоты Ленд Крузер» 31-летний костомукшанин.

Дальнейшую судьбу мужчин решит суд. Им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. Фото пресс-службы ГИБДД Карелии