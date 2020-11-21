Десяткам работников карельской компании не платили зарплату

В Карелии перед судом предстанет генеральный директор ООО «Карелфлот-Сервис». Он обвиняется в невыплате зарплаты своим работникам, сообщает пресс-служба Северо-западного управления на транспорте СК РФ.

Установлено, что директор фирмы с января 2019 года по январь 2020 года не платил зарплату 31 работнику компании. При этом деньги у предприятия были, но они расходовались на другие цели. Общая сумма долга перед сотрудниками составила 4 432 422 рубля.

В ходе следствия были приняты меры для погашения задолженности и выплаты зарплат людям. Так, следователи наложили арест на недвижимость директора на сумму более 2,75 миллиона рублей.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд. Фото mk.ru