Под Петрозаводском совершена кража в дачном кооперативе

В полицию Прионежья обратился 46-летний петрозаводчанин. Он рассказал, что кто-то обворовал принадлежащую ему бытовку и вынес инструмент на 35 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 36-летний мужчина. Он во всем признался и рассказал, что приметил бытовку, когда объезжал дачный кооператив на машине. Злодей сорвал замок со строения и, проникнув внутрь, нашел там много недешевых вещей. В числе похищенного оказались два шуруповерта, бензогенератор, бензопила и лазерный уровень. Все украденное мужчина позже продал и выручил 25 тысяч рублей.

Полицейские установили места сбыта похищенных вещей и изъяли их. Возбуждено уголовное дело по факту кражи с незаконным проникновением. Фото warchechnya.ru