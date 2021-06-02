Двое мужчин скрылись от полиции в Карелии

Карельская полиция объявила в розыск двух мужчин. МВД опубликовало фотографии разыскиваемых на своем сайте.

Алексей Викторович Васильев подозревается в преступлении, связанном с наркотиками. Мужчина, 1986 года рождения, скрылся от органа дознания. Его ищет петрозаводская полиция.

Также стражи порядка пытаются найти Павла Андреевича Логинова. Мужчину, 1986 года рождения, обвиняют в мошенничестве. Разыскиваемый мужчина может находиться как в Карелии, так и за пределами республики.

Стражи порядка просят передавать информацию о местонахождении разыскиваемых по телефонам: +7-931-702-16-70 или 02 (с мобильного - 102).