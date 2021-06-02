Мужчину на матовой «Волге» не могут найти в Карелии

Полиция Сегежского района продолжает розыск мужчины, попавшего в объектив камер видеонаблюдения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным правоохранителей, этот человек подозревается в совершении имущественного преступления. Он передвигается на темной «Волге» с матовым покрытием.

Всех, кто что-либо знает об этом мужчине, просят звонить по телефонам +7-999-094-52-88 или 8(814-31)4-33-33. Конфиденциальность гарантируется.