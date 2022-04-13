Двое маленьких детей пропали в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила о розыске двух детей. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

Ученики начальных классов Никита Антонов и Денис Иванищев 12 апреля в районе 14:30 вместе ушли из школы, расположенной на Зареке. С тех пор об их судьбе ничего не известно.

Никита Антонов - 2013 года рождения. На вид 8 лет, рост 120 сантиметров, худощавого телосложения. Одет в серую шапку, черную куртку, синие джинсы, черные ботинки. При себе имел синий рюкзак.

Денис Иванищев - 2012 года рождения. На вид 10 лет, рост 120 сантиметров, плотного телосложения. Одет в красную шапку, черно-серую футболку, черные штаны, серые кроссовки. При себе имел рюкзак цвета хаки.

Всех, кто видел детей или знает что-либо об их судьбе, просят незамедлительно звонить по телефонам: 8 987 240 03 41, 8 8142 73 92 40. Фото pixabay.com/Ricinator