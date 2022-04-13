Опубликованы фотографии с места гибели человека на севере Карелии

В Сети появились фотографии с места трагического пожара, произошедшего 11 апреля в поселке Пушной. Кадры опубликованы в паблике ОПС по Беломорскому району.

Напомним, пожар в двухквартирном деревянном доме вспыхнул вечером в понедельник. Возгорание тушили пожарные из Беломорска и поселка Летнереченский.

В результате ЧП пострадала комната в одной из квартир. На пепелище был найден труп мужчины, который там проживал. Фото ОПС по Беломорскому району