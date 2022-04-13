Вор взломал магазин в Карелии и пытался убежать от Росгвардии

Около полуночи 12 апреля вневедомственная охрана Медвежьегорска получила сигнал о срабатывании сигнализации в одном из сетевых магазинов. На место отправились бойцы Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства.

У магазина стражи порядка обнаружили следы проникновения - разбитый оконный проем. Неожиданно оттуда выскочил человек и попытался скрыться с украденными продуктами на сумму 2000 рублей. Вскоре его задержали.

Личность предполагаемого вора была установлена - им оказался 22-летний местный житель. Подозреваемого передали полиции для дальнейшего разбирательства. Фото Росгвардии