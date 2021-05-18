Двое детей пропали в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила об исчезновении двух несовершеннолетних жителей карельской столицы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Олег Сергеев 2006 года рождения ушел из дома, расположенного на улице Володарского, 16 мая. С тех пор о его судьбе ничего не известно.

Приметы: на вид 14-15 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые. Был одет: черная толстовка, черные брюки, черные кроссовки.

Никита Моисеев пропал 15 мая. Он ушел из дома, расположенного на улице Машезерской.

Приметы: на вид 15-16 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы светло-русые. Был одет: черная ветровка, шорты, серые кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о судьбе этих детей или видел их, просят звонить по телефонам: +7-953-549-69-78, 8(8142)73-92-40 или 02 (с мобильного - 102). Фото МВД Карелии