18 мая 2021, 19:06
Юной жительнице Карелии грозит колония за нападение на полицейского
Инцидент в Сортавале может обернуться для 17-летней девушки реальным сроком
Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 17-летней жительницы Сортавалы. Девушка обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба СК.
По версии следствия, в феврале этого года подросток была задержана правоохранителями в общественном месте за нарушение общественного порядка. Девушка при этом была пьяна.
После задержания подросток повела себя агрессивно, сначала она ударила полицейского в служебной машине, а затем нанесла ему еще несколько ударов в фойе отделения полиции.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Юной жительнице Сортавалы грозит до пяти лет лишения свободы. Фото twimg.com