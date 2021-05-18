Юной жительнице Карелии грозит колония за нападение на полицейского

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении 17-летней жительницы Сортавалы. Девушка обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба СК.

По версии следствия, в феврале этого года подросток была задержана правоохранителями в общественном месте за нарушение общественного порядка. Девушка при этом была пьяна.

После задержания подросток повела себя агрессивно, сначала она ударила полицейского в служебной машине, а затем нанесла ему еще несколько ударов в фойе отделения полиции.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Юной жительнице Сортавалы грозит до пяти лет лишения свободы. Фото twimg.com