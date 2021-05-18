Уличные собаки разодрали автомобиль в Петрозаводске

Бродячие собаки разодрали автомобиль, принадлежащий жителю Петрозаводска. Об этом сообщает паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии» со ссылкой на владельца транспортного средства.

Инцидент произошел возле одного из домов по бульвару Интернационалистов. Мужчина рассказал, что обнаружил утром под дворником записку. Из нее следовало, что всю ночь над машиной издевалась стая собак. Несколько раз их удалось отогнать, однако, животные возвращались. Автор записки предположил, что под капот автомобиля могла забраться кошка.

Владелец пострадавшего транспортного средства хочет найти очевидцев происшествия, чтобы попытаться избежать таких ситуаций в будущем.