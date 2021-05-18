18 мая 2021, 17:31
В Карелии будут судить мужчину, который сжег свою жену
Наказание за убийство, совершенное с особой жестокостью, предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет
Следкомом Карелии закончено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своей жены, сообщает СУ СК Карелии.
По версии следствия, 21 мая 2020 года житель Питкяранты будучи пьян, в ходе конфликта напал на свою жену, облил ее бензином и поджёг.
В результате женщина получила многочисленные ожоги и была доставлена в лечебное учреждение. Несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, через несколько дней потерпевшая скончалась.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. // Фото: kurieronline.ru