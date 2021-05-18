Автомобилиста из Карелии лишили водительских прав из-за наркотиков

Надзорные органы выявили мужчину, который имел водительские права и при этом состоял на учете из-за употребления наркотиков, сообщает сайт riafan.ru.

Транспортная прокуратура подала иск в суд, в котором потребовала лишить автомобилиста прав. В заявлении было указано, что управление автомобилем в таком состоянии создает реальную угрозу безопасности движения, а также может привести к происшествиям на дорогах.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме. Мужчину лишили прав на неопределенный срок. // Фото: sreda24.ru