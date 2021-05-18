Жителя Петрозаводска задержали при посадке в поезд

На железнодорожном вокзале Сегежи сотрудники транспортной полиции задержали при посадке в поезд Мурманск-Москва 32-летнего жителя Петрозаводска. Мужчина числился в федеральном розыске за совершение грабежа, сообщает пресс-служба ведомства.

Стражи порядка установили, что пассажир находился в розыске последние две недели. Он активно скрывался от правосудия. Само преступление, в котором он подозревается, совершено в ноябре прошлого года в Петрозаводске - были открыто украдены продукты из магазина.

Было установлено, что ранее петрозаводчанин не раз попадал в поле зрения правоохранителей. Он задержан и передан инициатору розыска. Фото happylady24.ru