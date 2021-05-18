18 мая 2021, 16:36
Происшествия

Антимонопольщики оштрафовали колледж в Карелии за нарушение закона

По одному делу с образовательным учреждением наказана коммерческая организация

Постановлениями о штрафах закончилось рассмотрение дела о нарушении закона «О защите конкуренции» Костомукшским политехническим колледжем и ООО «СтройДом Костомукша», сообщает Карельское УФАС.

Доказано, что в 2018 году ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж» и ООО «СтройДом Костомукша» заключили антиконкурентное соглашение при выполнении капитального ремонта кровли учебного здания.

За нарушение антимонопольного законодательства должностные лица колледжа и юридического лица привлечены к административной ответственности.

На должностное лицо ГБПОУ РК «Костомукшский политехнический колледж» наложен  штраф 20 тысяч рублей.

На директора ООО «СтройДом Костомукша» наложен штраф 15 тысяч рублей. // Фото: vk.com

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УФАС
УФАС Карелии