Движение в Питкяранте остановится из-за легкоатлетического пробега

22 мая на несколько часов изменится организация движения на улице Западная в Питкяранте. Паблик районной администрации предупредил автомобилистов заранее.

«22 мая с 09:00 до 16:00 в связи с проведением легкоатлетического пробега, посвященного 100-летию завода, будет перекрыто движение автомобильной дороги на улице Западной»,

- говорится в сообщении.

Автомобилистов попросили заранее планировать маршрут. (фото evolutionrun.com)