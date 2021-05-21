21 мая 2021, 09:10
Движение в Питкяранте остановится из-за легкоатлетического пробега
Движение транспорта будет перекрыто 22 мая на улице Западная
22 мая на несколько часов изменится организация движения на улице Западная в Питкяранте. Паблик районной администрации предупредил автомобилистов заранее.
«22 мая с 09:00 до 16:00 в связи с проведением легкоатлетического пробега, посвященного 100-летию завода, будет перекрыто движение автомобильной дороги на улице Западной»,
- говорится в сообщении.
Автомобилистов попросили заранее планировать маршрут. (фото evolutionrun.com)