Движение транспорта по трассе «Кола» перекроют на два часа

Во вторник, 25 мая, федеральную трассу «Кола» перекроют на два часа из-за разводки моста через реку Свирь. Об этом автомобилистов предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Движение будет ограничено с 11:10 до 13:10. В это время по реке будет проходить яхта «Петр-1». Для ее пропуска разведут мост у города Лодейное Поле в Ленинградской области.

Автомобилистов просят учесть информацию при планировании маршрутов. (фото trans.ru)