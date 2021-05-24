24 мая 2021, 12:05
Движение транспорта по трассе «Кола» перекроют на два часа
Мост через Свирь разведут для пропуска яхты «Петр-1»
Во вторник, 25 мая, федеральную трассу «Кола» перекроют на два часа из-за разводки моста через реку Свирь. Об этом автомобилистов предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Движение будет ограничено с 11:10 до 13:10. В это время по реке будет проходить яхта «Петр-1». Для ее пропуска разведут мост у города Лодейное Поле в Ленинградской области.
Автомобилистов просят учесть информацию при планировании маршрутов. (фото trans.ru)