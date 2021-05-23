Водитель «Тойоты» с сожалением пришел в ГИБДД

Водитель, не пропустивший пешеходов в центре столицы Карелии был объявлен в розыск. Инцидент случился днем 16 мая на перекрестке улиц Антикайнена – Красная.

Водитель «Тойоты» при повороте налево не уступил дорогу пешеходам, которые переходили проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Водитель выехал на встречную полосу. Нарушение ПДД запечатлела городская камера видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Спустя некоторое время водитель сам пришел в ГИБДД.

«Водитель увидел нашу информацию о его поиске и самостоятельно обратился в полицию»,

- сообщили сегодня в Госавтоинспекции. В ведомстве добавили, что водитель, 1982 года рождения, сожалеет о случившемся. В отношении него вынесено постановление за непропуск пешеходов и составлен протокол за выезд на встречку. (фото и видео с паблика Госавтоинспекции)