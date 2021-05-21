21 мая 2021, 10:01
В ГИБДД раскрыли детали аварии с мотоциклистом в центре Петрозаводска
50-летний байкер пострадал в столкновении мотоцикла «Ямаха» и автомобилем «Форд Фокус»
В дорожной полиции прокомментировали аварию на перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева в столице Карелии. О вечернем ДТП «Петрозаводск говорит» рассказывал ранее.
По сообщению ГИБДД, 20-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» при выполнение левого поворота не предоставил преимущество мотоциклу «Ямаха», который двигался в прямом направлении.
В ДТП пострадал 50-летний мотоциклист. Мужчину госпитализировали. (фото vk.com)