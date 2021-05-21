В ГИБДД раскрыли детали аварии с мотоциклистом в центре Петрозаводска

В дорожной полиции прокомментировали аварию на перекрестке проспекта Ленина и улицы Куйбышева в столице Карелии. О вечернем ДТП «Петрозаводск говорит» рассказывал ранее.

По сообщению ГИБДД, 20-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» при выполнение левого поворота не предоставил преимущество мотоциклу «Ямаха», который двигался в прямом направлении.

В ДТП пострадал 50-летний мотоциклист. Мужчину госпитализировали. (фото vk.com)