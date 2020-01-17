Движение транспорта будет временно ограничено в центре Петрозаводска

Завтра ночью в Петрозаводске пройдут Крещенские купания. Обряд проведут в наземной купели возле памятника Петру I, сообщает пресс-центр горадминистрации карельской столицы.

С 23 часов 18 января до 3 часов 19 января в карельской столице пройдут Крещенские купания. В этом году по причине отсутствия льда в акватории Онежского озера, а также возможного волнения на водоёме обряд проведут в наземной купели на Онежской набережной возле памятника Петру I. Организатором выступит городское казачье общество «Петрозаводское».

Напоминаем, что с 20 часов 18 января до 4 часов 19 января будет перекрыто движение вдоль водного вокзала (пр. Карла Маркса, 1А). Ограничения вводятся в целях повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на время проведения мероприятия.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать место для парковки.