Движение по заблокированной дороге в Карелии восстановили

К 14 часам движение на региональной дороге «Подъезд к п. Верхние Важины» в Пряжинском районе восстановлено. Об этом сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, ранее в Госавтоинспекции рассказали, что проезд по этой дороге временно затруднен в обе стороны. Водителей просили учитывать эту информацию.

По данным ГИБДД, ранее на этой дороге случилась авария. В настоящее время осложнений дорожного движения больше нет.

Автомобилистов попросили быть предельно внимательными при движении по зимним трассам. // Фото: unsplash.com