Движение по трассе «Кола» снова остановится из-за разводки моста

Движение на трассе «Кола» будет ограничено на два часа.

23 июля с 11:10 до 13:10 для проведения технического обслуживания механизмов будет производиться разводка моста через реку Свирь у Лодейного Поля в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто, предупредили в Упрдор «Северо-Запад».

Автомобилистов попросили учесть информацию при планировании поездок. (фото sb.by)