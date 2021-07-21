21 июля 2021, 17:16
Автомобилистам запретили парковаться на Березовой аллее
В Госавтоинспекции предупредили автомобилистов столицы Карелии о запрете стоянки и остановки машин на аллее на Древлянке
Автомобилистам в Петрозаводске следует внимательно смотреть на дорожные знаки и таблички под ними.
На Березовой аллее, где сейчас демонтируют старый бортовой камень, запретили парковку машин.
«Запрещена остановка, стоянка транспортных средств на всей аллее от ул. Сыктывкарской до Лососинского шоссе»,
- предупредили в Госавтоинспекции города. (фото источника)