Автомобилистам запретили парковаться на Березовой аллее

Автомобилистам в Петрозаводске следует внимательно смотреть на дорожные знаки и таблички под ними.

На Березовой аллее, где сейчас демонтируют старый бортовой камень, запретили парковку машин.

«Запрещена остановка, стоянка транспортных средств на всей аллее от ул. Сыктывкарской до Лососинского шоссе»,

- предупредили в Госавтоинспекции города. (фото источника)