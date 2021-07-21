21 июля 2021, 17:16
Автоклуб 10 RUS

Автомобилистам запретили парковаться на Березовой аллее

В Госавтоинспекции предупредили автомобилистов столицы Карелии о запрете стоянки и остановки машин на аллее на Древлянке

Автомобилистам в Петрозаводске следует внимательно смотреть на дорожные знаки и таблички под ними.

На Березовой аллее, где сейчас демонтируют старый бортовой камень, запретили парковку машин.

«Запрещена остановка, стоянка транспортных средств на всей аллее от ул. Сыктывкарской до Лососинского шоссе»,

- предупредили в Госавтоинспекции города. (фото источника)

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новости петрозаводска
парковка
бортовой камень
Госавтоинспекция