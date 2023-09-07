Движение по одной из улиц ограничат на Перевалке

Автомобилисты не смогут проехать по Гражданской улице в районе пересечения со 2-й Северной улицей. Также движение ограничат на пересечении улиц Суворова и 2-й Северной. Об этом предупредили в городской администрации.

Ограничения начнут действовать с 29 сентября. Они вызваны необходимостью работ по строительству сети электроснабжения. Работы предполагают завершить в течение нескольких дней.

Подрядчик обещает восстановить нарушенное благоустройство. // иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»