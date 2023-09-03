Водители в Петрозаводске паркуются с риском не найти свою машину

Тема парковок в столице Карелии актуальна как никогда. В городе чуть ли не каждый месяц вводят запреты на парковку, при этом не оставляя никакой альтернативы. Дворы в центре города забиты машинами, часто люди паркуются и на газонах, а припарковаться около социальных учреждений – тот еще квест.

Некоторые оставляют свои автомобили в зоне действия запрещающих знаков, рискую нарваться на штраф, а то и вовсе не увидеть машину. В ГИБДД о таких точках знают и периодически рассказывают в своих пабликах.

«Многие петрозаводские водители игнорируют или не замечают запрещающие знаки и оставляют автомобиль на стоянку в зоне их действия. Напомним, что за данное нарушение ч. 4 ст. 12.16 КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 1500 рублей, а также эвакуация транспортного средства на специализированную стоянку», - предостерегают в Госавтоинспекции Петрозаводска. // фото VK-паблик Госавтоинспекции Петрозаводска