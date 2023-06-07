Движение по мосту в Прионежском районе завтра перекроют

Движение по мосту через Деревянку временно перекроют 8 июня. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Кола» сообщили, что это необходимо сделать из-за ремонта.

Работы будут проводить на трассе А-215, на 131-м километре автодороги «Лодейное Поле–Вытегра–Прокшино–Плесецк–Брин-Наволок, подъезд к г. Петрозаводску».

Движение будет невозможно с 11:00 до 12:00. На мосту в селе Деревянное будут монтировать пролетное строение. // фото: Яндекс.Карты