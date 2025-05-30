Движение по мосту в Карелии временно ограничат

В Суоярвском округе начнут ремонтировать деревянный мост через реку Суоёки. Движение транспорта ограничат в ночное время. Рабочие постараются уложиться в десятидневный срок и провести ремонт, после чего проезд откроют.

Ремонт переправы на автодороге Суоярви – Юстозеро (через Поросозеро) – Медвежьегорск начнут с 20 часов вечера 31 мая. Движение будет ограничено в ночное время, когда будут проводиться ремонтные работы.

Местные власти рекомендуют найти другие маршруты или не совершать поездки в ночное время. Машины экстренных служб смогут проезжать в любое время.