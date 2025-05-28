Судостроительную улицу на время закроют для проезда

С 1 июня на Ключевой в Петрозаводске изменится схема движения. Из-за реконструкции сетей теплоснабжения закроют проезд по Судостроительной. Об изменениях предупредили в мэрии.

Движение запретят на участке Судостроительной улицы от ее пересечения с Судостроительной аллеей до Кемской улицы. Двустороннее движение введут на Судостроительной аллее.

Также будет изменен маршрут троллейбуса № 1. Конечной станцией станет остановка «Завод «Авангард». © «Петрозаводск говорит»