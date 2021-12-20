Движение на трассе «Кола» в Карелии оказалось затруднено после ДТП

На участке федеральной трассы «Кола» в Кондопожском районе оказалось затруднено движение транспорта.

В ФКУ Упрдор «Кола» сообщили, что причиной осложнения проезда по участку на 598-м километре стали последствия аварии. Большегруз, уходя от столкновения, съехал с магистрали.

В месте аварии движение организовано в реверсивном режиме.

Водителей просят учитывать это обстоятельство и быть предельно внимательными. (фото pixabay.com, Fleimax)