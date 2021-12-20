Один человек погиб в аварии с автобусом в Мурманской области

Серьезная авария произошла вечером 19 декабря на трассе в Мурманской области. На дороге Мишуково-Снежногорск в лобовую столкнулись автомобиль «Субару» и автобус. Кадры с места столкновения опубликовал паблик «Мурманск ДТП ЧП». По информации паблика, в автобусе находились рабочие. Движение оказалось затруднено.

Очевидцы сообщили, что из автомобиля был слышен крик ребенка. Его вытащили из разбитой машины. Его родители оказались зажаты.

По информации телеканала ТВ-21, в результате столкновения погиб водитель «Субару». По сообщению РЕН ТВ, пострадали 14 человек, двое детей были и один взрослый были госпитализированы. (фото скриншот видео vk.com)