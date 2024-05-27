Движение на трассе «Кола» остановят на один час

Автомобилистов, собирающихся на днях в сторону Петербурга, предупредили об ограничениях.

29 мая на трассе «Кола» рядом с деревней Марьино Кировского района Ленобласти на один час перекроют движение из-за разводки Ладожского моста. О предстоящих временных ограничениях предупредили в ФКУ «Северо-Запад».

С 00:00 до 01:00 по Неве пройдет теплоход «Капитан Джуманов», ради которого и разведут переправу. Движение автотранспорта будет полностью перекрыто. // фото freepik.com